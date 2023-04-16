Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın takımı NK Olimpija Ljubljana, Slovenya'da şampiyon oldu Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın çalıştırdığı NK Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'da 2,5 yıl futbol oynayan ve bu sürede 2 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazanan Albert Riera, futbolu bıraktıktan sonra Ağustos 2020 ve Ocak 2022'ye kadar Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev aldı.

5 hafta kala şampiyon oldu

İspanyol futbol adamı, Galatasaray'dan ayrılarak Slovenya'ya gitmişti. 41 yaşındaki çalıştırıcı burada takımı NK Olimpija Ljubljana ile büyük bir başarı yakalayarak Slovenya Ligi'nin bitimine 5 hafta kala şampiyon oldu.

2 golle, son şampiyonu yendiler

Slovenya Ligi'nin 31. haftasında lider NK Olimpija Ljubljana, son şampiyon Maribor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

NK Olimpija Ljubljana, 44'te Sualehe ve 76'da Bristic'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 69 yapan Ljubljana, ikinci sıradaki Maribor ile puan farkını 15'e çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Riera, ilk yılında şampiyonluğa ulaştı

NK Olimpija Ljubljana bu sezon 31 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Yeşil beyazlılar Slovenya Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Albert Riera teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında lig şampiyonluğu yaşadı.