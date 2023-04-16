Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın takımı NK Olimpija Ljubljana, Slovenya'da şampiyon oldu

Galatasaray'da 2,5 yıl futbol oynayan ve bu sürede 2 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazanan Albert Riera, futbolu bıraktıktan sonra Ağustos 2020 ve Ocak 2022'ye kadar Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev aldı.

5 hafta kala şampiyon oldu

İspanyol futbol adamı, Galatasaray'dan ayrılarak Slovenya'ya gitmişti. 41 yaşındaki çalıştırıcı burada takımı NK Olimpija Ljubljana ile büyük bir başarı yakalayarak Ligi'nin bitimine 5 hafta kala şampiyon oldu.

Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın takımı NK Olimpija Ljubljana, Slovenya'da şampiyon oldu

2 golle, son şampiyonu yendiler

Slovenya Ligi'nin 31. haftasında lider NK Olimpija Ljubljana, son şampiyon Maribor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

NK Olimpija Ljubljana, 44'te Sualehe ve 76'da Bristic'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 69 yapan Ljubljana, ikinci sıradaki Maribor ile puan farkını 15'e çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın takımı NK Olimpija Ljubljana, Slovenya'da şampiyon oldu

Riera, ilk yılında şampiyonluğa ulaştı

NK Olimpija Ljubljana bu sezon 31 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Yeşil beyazlılar Slovenya Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Albert Riera teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında lig şampiyonluğu yaşadı.

Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın takımı NK Olimpija Ljubljana, Slovenya'da şampiyon oldu
Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın takımı NK Olimpija Ljubljana, Slovenya'da şampiyon oldu