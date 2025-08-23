Evli olan eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny, ikinci kez dünyaevine girdi

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, saha dışı bir olayla gündemde.

İlk eşi Amal El Henawy ile 10 yıllık evlilik ve üç çocuk sahibi olan futbolcunun, Faslı blog yazarı Hanan Moja ile evlendiği ortaya çıktı.

ESKİ BEŞİKTAŞLI ELNENY YİNE EVLENDİ

Elneny ve Moja'nın bir de çocuk beklediği aktarıldı.

Elneny ve Faslı blog yazarı Hanan Moja'nın 10 Ekim 2024'te çekilen düğün fotoğrafları ortaya çıkınca gerçek netleşmiş oldu.

10 YILLIK EVLİ VE 3 ÇOCUĞU VARDI

Ülkesi Mısır'da ve sosyal medyada Elneny'ye büyük tepki gösterildi.

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi olan Amal El Henawy'ye ise destek mesajları yağdı.