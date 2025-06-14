FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın heyecanı başlıyor

İHA

Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan yarın TSİ 03.00'te oynanacak Al Ahly - Inter Miami karşılaşması ile başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl format değişikliğine gidilerek 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek.

MİLLİ FUTBOLCULAR SAHNE OLACAK

Aralık ayında çekilen kura sonrası gruplar belli olurken, turnuvada milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Deniz Gül de yer alacak.

İLK 2'DE OLANLAR TUR ATLAYACAK

8 grupta 4 takımla oynanacak turnuvada takımlar birer maç yapacak.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

EN ÇOK KAZANAN REAL MADRID

İspanya temsilcisi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşarak bu kupayı en fazla kazanan takım konumunda yer alıyor.

Eflatun-beyazlılar 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yılında kupayı müzesine götürdü.

Barcelona bu turnuvada 3 şampiyonluk yaşarken, Bayern Münih ve Corinthians 2'şer kez şampiyon oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı son olarak 2023 yılında Fluminense'yi 4-0 yenen Manchester City kazandı.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA GRUPLAR

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Auckland City (Yeni Zelanda), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Esperance Tunis (Tunus), Los Angeles FC (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Urawa Red Diamonds (Japonya), Monterrey (Meksika)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Salzburg (Avusturya), Pachuca (Meksika)

YARIN OYNANACAK MAÇLAR

03.00 Al Ahly - Inter Miami

19.00 Bayern Münih - Auckland City

22.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid