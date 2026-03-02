FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı

FIFA, ofsayt kuralında köklü bir değişikliğe gidiyor...

FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in yeni ofsayt kuralı onaylandı.

'SON SAVUNMAYI TAMAMEN GEÇİNCE OFSAYT SAYILACAK'

Yeni düzenlemeye göre bir oyuncu yalnızca son savunmacıyı tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.

'ARTIK VÜCUDUN HERHANGİ BİR PARÇASINA BAKILMAYACAK'

The Times'ın haberine göre yeni kural Kanada Premier Ligi'nde test edilecek. Bir oyuncunun ofsaytta sayılması için vücudunun tamamının rakip oyuncunun önünde olması gerekecek.

KANADA'DA TEST EDİLECEK

Test başarılı olursa ofsayt kuralı, 2027-28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanmaya başlayacak.