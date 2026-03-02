Galatasaray'da kupa öncesi 8 eksik

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda salı akşamı Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda eksikler dikkat çekti.

8 İSİM YER ALMADI

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi, kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır."