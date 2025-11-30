Flamengo, Libertadores Kupası'nda şampiyon oldu!

- Flamengo, 2025 Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.
- Bu zaferle Flamengo, turnuvayı toplamda 4. kez kazandı.
- Palmeiras ise 4. kez finalde kaybetti.
2025 Libertadores Kupası finalinde heyecan yaşandı.
Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Monumental Stadı'nda oynanan Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçında, Brezilya temsilcileri Palmeiras ile Flamengo karşılaştı.
4. KEZ KAZANDILAR
Karşılaşmanın 67. dakikasında Danilo'nun attığı golle 1-0 galip gelen Flamengo, 1981, 2019 ve 2022'nin ardından kupayı 4. kez müzesine götürdü.
Kupada 3 şampiyonluğu bulunan Palmeiras ise 4. defa finalde kaybetti.