Flamengo'yu geçen Bayern Münih çeyrek final biletinin sahibi oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih ile Brezilya temsilcisi Flamengo, ABD'nin Miami şehrinde karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-2'lik skorla mağlup eden Bayern Münih, çeyrek final biletinin sahibi oldu

Bayern Münih'in gollerini 6. dakikada kendi kalesine Erick Pulgar, 9 ve 73. dakikalarda Harry Kane ile 41. dakikada Leon Goretzka attı.

Flamengo'nun sayılarını 33. dakika Gerson ve 55. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.

SANE SON MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, 59. dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna girdi ve Bayern Münih formasıyla son maçına çıktı.

Bayern Münih, çeyrek finalde Inter Miami'yi farklı geçen Paris St Germain ile karşılaşacak.