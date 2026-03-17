Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski rakibine yumruk attı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Polonya Ligi'ndeki maçta sadece 2 dakika sahada kalabildi. 90. dakikada oyuna dahil olan Podolski, hava topu mücadelesi sonrası rakibi Michael Ameyaw'a yumruk attı ve doğrudan kırmızı kart gördü.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen 40 yaşındaki yıldız Lukas Podolski, forma giydiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'de şaşkına çeviren bir harekete imza attı.
Gornik Zabrze'nin Rakow Czestochowa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Podolski, 90. dakikada oyuna dahil oldu.
OYUNA GİRDİ, 2 DAKİKA SONRA ATILDI
Ancak 40 yaşındaki futbolcunun sahadaki macerası sadece iki dakika sürdü.
Hava topu mücadelesinde rakipleriyle temas yaşayan Podolski, aldığı darbelerin ardından yerde kaldı.
Pozisyonun devamında Michael Ameyaw'ın müdahalesine sinirlenen yıldız isim, rakibine yumruk attı.
RAKİBİNE YUMRUK ATTI
Podolski'nin tepkisi sonrası hakem tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı.
Deneyimli futbolcu, kısa süre içinde oyun dışı kalırken maçın önüne geçti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi