Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski rakibine yumruk attı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen 40 yaşındaki yıldız Lukas Podolski, forma giydiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'de şaşkına çeviren bir harekete imza attı.

Gornik Zabrze'nin Rakow Czestochowa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Podolski, 90. dakikada oyuna dahil oldu.

OYUNA GİRDİ, 2 DAKİKA SONRA ATILDI

Ancak 40 yaşındaki futbolcunun sahadaki macerası sadece iki dakika sürdü.

Hava topu mücadelesinde rakipleriyle temas yaşayan Podolski, aldığı darbelerin ardından yerde kaldı.

Pozisyonun devamında Michael Ameyaw'ın müdahalesine sinirlenen yıldız isim, rakibine yumruk attı.

RAKİBİNE YUMRUK ATTI

Podolski'nin tepkisi sonrası hakem tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı.

Deneyimli futbolcu, kısa süre içinde oyun dışı kalırken maçın önüne geçti.