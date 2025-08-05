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Gazze’nin yok edilmesini isteyen İsrailli futbolcunun transferine taraftar engeli

Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf, Gazze’nin yok edilmesi yönündeki açıklamaları ortaya çıkan ve taraftarların tepkisini çeken İsrailli futbolcu Shon Weissman’ı transfer etmekten vazgeçtiğini duyurdu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 17:23
Gazze’nin yok edilmesini isteyen İsrailli futbolcunun transferine taraftar engeli

Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İspanya’nın FC Granada takımı oyuncusu Shon Weissman’ı transfer etmekten vazgeçildiği duyuruldu.

Weissmann, 2023’teki saldırıların ardından “Gazze’nin 200 ton bomba atılarak yok edilmesini” istemişti.

GAZZE'YLE İLGİLİ SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI 

Yapılan açıklamada, "Shon Weissman’ı çok yakından inceledik ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik" denildi.

Ücret ve şartlarda anlaşıldığı ve sporcunun sağlık kontrolünden geçmek için Almanya’da olduğu belirtilirken, transfer hamlesi Fortuna Düsseldorf taraftarlarının büyük öfkesine neden olmuştu.

TARAFTARLAR TRANSFERİ ENGELLEDİ 

Shon Weissman’ın Gazze’nin yok edilmesi yönündeki açıklamalarının ortaya çıkması sonrası Fortuna Düsseldorf taraftarları transferin gerçekleşmemesi için imza kampanyası da başlatmıştı.

Sosyal medyada ve diğer platformlarda örgütlenen Alman taraftarlar transferin iptal edilmesi için çağrı yapmıştı.

Eshspor Haberleri