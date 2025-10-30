Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı: Inter sahasında Fiorentina'yı rahat geçti

- Inter, Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.
- Hakan Çalhanoğlu, 2 golle galibiyete büyük katkı sağladı.
- Inter, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, Fiorentina'yı konuk etti.
Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Inter'in gollerini 66 ve 88. (P) dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 71. dakikada Petar Sucic kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Bu sonuçla puanını 18 yapan Inter, ligdeki bir sonraki maçında Hellas Verona deplasmanına gidecek.
9 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan 4 puanlı Fiorentina ise Lecce'yi ağırlayacak.