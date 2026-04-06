Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol: Inter, Roma'yı 5 golle geçti

Inter, Serie A'nın 31. haftasında konuk ettiği Roma'yı 5-2 yendi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, harika bir gole imza attı.
Mücadeleyi 5-2'lik skorla kazanmayı başaran Inter'in gollerini 1 ve 52. dakikalarda Lautaro Martinez, 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella attı.
Roma'nın sayıları 40. dakikada Gianluca Mancini ile 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.
HAKAN'DAN MUHTEŞEM GOL
Inter adına muhteşem bir gole imza atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 67 dakika oyunda kalırken Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 90 dakika oynadı.
Bu sonuçla puanını 72 yapan lider Inter, ligdeki bir sonraki maçında Como deplasmanına gidecek.
54 puanda kalan Roma, Pisa'yı konuk edecek.
