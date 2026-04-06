Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi sonrası göndermeler

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, derbi zaferinin ardından sosyal medyada da gündem yarattı.

Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından resmi hesaplarından art arda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

ÜST ÜSTE GÖNDERMELER

Fenerbahçe'nin ilk paylaşımında, "Not much work for the Beşiktaş admin tonight." ("Bu gece Beşiktaş admini için pek iş yok.") ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertliler bir sonraki paylaşımında "Game over!" mesajını yayınladı.

Son yapılan paylaşımda ise "See you again. Mind the bridge traffic on your way back." ("Tekrar görüşürüz. Geri dönerken köprü trafiğine dikkat edin.") sözleriyle ezeli rakibine göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin derbi sonrası yaptığı bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.