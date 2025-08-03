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Heung-min Son, Tottenham'a veda etti!

Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Newcastle United ile oynanan hazırlık maçının ardından 10 senedir formasını giydiği Kuzey Londra ekibi Tottenham'a veda etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 17:33
Heung-min Son, Tottenham'a veda etti!

Premier Lig ekipleri Tottenham ile Newcastle United, Güney Kore'de hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Müsabakada karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

VEDA ETTİ

Müsabakanın 65. dakikasında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Tottenham taraftarına gözyaşlarıyla veda etti.

AYRILACAĞINI DUYURMUŞTU

Son, Newcastle United müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

TOTTENHAM KARİYERİ

33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında transfer olduğu İngiliz takımında 454 maçta görev alırken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi.

Eshspor Haberleri