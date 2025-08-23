Hull City, Blackburn Rovers'a mağlup oldu

İngiltere Championship'in 3. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Blackburn Rovers karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Blackburn Rovers 3-0'lık skorla kazandı.

Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ryan Hedges, 47. dakikada Yuki Ohashi ve 50. dakikada Todd Cantwell kaydetti.

ENİS KADRODA YOK

Hull City'nin yeni transferlerinden John Lundstram ilk 11 başlarken, Babajide Akintola ise 68. dakikada oyuna dahil oldu. Trabzonspor'dan alınan Enis Destan ise maç kadrosunda yer almadı.

HULL CITY İLK KEZ YENİLDİ

Blackburn Rovers bu galibiyetle birlikte ligdeki ilk puanlarını alırken, Hull City ise ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.