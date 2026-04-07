Hull City, Coventry ile berabere kaldı

İngiltere Championship'in 41. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Coventry karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumunda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Ligimizde Kayserispor'da da kısa dönem çalışan Hull Cİty Teknik Direktrü Sergej Jakirovic, mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 68'e, lider Coventry ise 84'e yükseltti.

GELECEK MAÇLARI

Hull City gelecek hafta deplasmanda Sheffield United ile 3 puan mücadelesi verecek.

Coventry ise bir başka Sheffield takımı olan Sheffield Wednesday'ı ağırlayacak.