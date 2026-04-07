Wilfried Singo'ya Napoli kancası

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo’ya İtalya’dan talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Fildişi Sahilli oyuncuyu listesine aldı.

İTALYANLAR, NAPOLI LİSTEYE ALDI DİYOR

İtalyan basınından Il Mattino’nun haberine göre Napoli sportif direktörü Giovanni Manna’nın transfer hedefleri arasında Singo da bulunuyor.

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncunun, birçok kulübün ilgisini çektiği belirtildi.

FİZİK GÜCÜ VE ATLETİZMİYLE ÖNE ÇIKTI

Haberde, fizik gücü ve atletizmiyle öne çıkan Singo’nun Napoli’de sağ kanatta Giovanni Di Lorenzo ile birlikte görev yapabilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Galatasaray’da bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Singo, 2 gol attı ve 3 asistlik katkı sağladı.