Abone ol: Google News

Hull City, İngiltere Lig Kupası'ndan elendi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. tur maçında Wrexham'a penaltılar sonunda elendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 08:59
Hull City, İngiltere Lig Kupası'ndan elendi!

İngiltere Lig Kupası 1. tur maçında, Wrexham ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.

Stok Cae Ras'ta oynanan maçın normal süresi 3-3 berabere bitti.

HULL CITY 3-1 ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Wrexham, Elliott Lee ile 1-0 öne geçti.

Hull City, bu gole 36. dakikada Oliver McBurnie ile karşılık verdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Hull City, 70'te Joel Ndala ile 2-1, 81. dakikada da Matty Crooks'un golleriyle 3-1 öne geçti.

WREXHAM GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın uzatma anlarında Wrexham'dan müthiş bir geri dönüş geldi.

90+1'de sahneye çıkan Ollie Palmer, farkı bire indirmesinin hemen ardından 90+2'de de sahneye çıkarak maça dengeyi getirdi.

KAZANAN WREXHAM

90 dakikanın 3-3 sona ermesiyle birlikte maçta direkt penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Wrexham, Hull City'i elemeyi başardı.

Eshspor Haberleri