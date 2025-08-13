Hull City, İngiltere Lig Kupası'ndan elendi!

İngiltere Lig Kupası 1. tur maçında, Wrexham ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.
Stok Cae Ras'ta oynanan maçın normal süresi 3-3 berabere bitti.
HULL CITY 3-1 ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 31. dakikasında Wrexham, Elliott Lee ile 1-0 öne geçti.
Hull City, bu gole 36. dakikada Oliver McBurnie ile karşılık verdi.
İkinci yarıda baskısını artıran Hull City, 70'te Joel Ndala ile 2-1, 81. dakikada da Matty Crooks'un golleriyle 3-1 öne geçti.
WREXHAM GERİ DÖNDÜ
Karşılaşmanın uzatma anlarında Wrexham'dan müthiş bir geri dönüş geldi.
90+1'de sahneye çıkan Ollie Palmer, farkı bire indirmesinin hemen ardından 90+2'de de sahneye çıkarak maça dengeyi getirdi.
KAZANAN WREXHAM
90 dakikanın 3-3 sona ermesiyle birlikte maçta direkt penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Wrexham, Hull City'i elemeyi başardı.