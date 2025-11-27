Abone ol: Google News

Idrissa Gueye ve Michael Keane barıştı

Everton forması giyen Idrissa Gueye ve Michael Keane tokat krizinin ardından bir araya geldi ve barıştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 19:21
  • Idrissa Gueye ve Michael Keane, Everton-Manchester United maçında yaşanan tokat krizi sonrası barıştı.
  • Gueye, maçta takım arkadaşı Keane'e tokat atmış ve kırmızı kart görmüştü.
  • Kulüp, iki futbolcuyu bir araya getirip sorunu çözmelerini sağladı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Everton'ın deneyimli orta sahası Idrissa Gueye, yaşanan bir anlaşmazlık sonrası takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atınca büyük bir tartışma patlak verdi.

Hakem ise bu hareketin ardından Gueye'yi direkt kırmızı kartla oyundan attı.

Manchester United–Everton maçında şok eden an: Gueye, takım arkadaşı Keane'e tokat attı Manchester United–Everton maçında şok eden an: Gueye, takım arkadaşı Keane'e tokat attı
Idrissa Gueye'nin takım arkadaşına attığı tokat, galibiyetin önüne geçti Idrissa Gueye'nin takım arkadaşına attığı tokat, galibiyetin önüne geçti

BARIŞTILAR

Maç sonrası gündeme oturan gerginlik nedeniyle kulüp yönetimi, antrenman tesislerinde küçük bir bölümü ring atmosferine benzer bir alana dönüştürerek iki futbolcuyu yüz yüze görüştürdü.

Gueye ve Keane, yapılan konuşmaların ardından birbirlerine sarılarak aralarındaki sorunu tatlıya bağladı. 

Eshspor Haberleri