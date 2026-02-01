Abone ol: Google News

Inter, Cremonese'yi iki golle yıktı

Inter, Serie A'nın 23. haftasında deplasmanda Cremonese'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 22:10
  • Inter, Serie A'nın 23. haftasında Cremonese'yi deplasmanda 2-0 yendi.
  • Golleri Lautaro Martinez ve Piotr Zielinski attı.
  • Inter, puanını 55'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A'da 23. hafta maçında Cremonese ile Inter karşı karşıya geldi.

Stadio Giovanni Zini'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Lautaro Martinez ile 31. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Üst üste 4. galibiyetini elde eden lider Inter, puanını 55'e çıkardı. Son 4 haftada 3. mağlubiyetini alan Cremonese, 23 puanda kaldı.

Inter gelecek hafta Sassuolo'yu konuk edecek. Cremonese ile Atalanta deplasmanına gidecek.

