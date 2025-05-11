Inter, Torino karşısında hata yapmadı
Haber Merkezi

İtalya Serie A 36. hafta maçında Inter, Torino deplasmanına konuk oldu. Inter, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Nicola Zalewski ve 49. dakikada penatıdan Kristjan Asllani attı.

HAKAN, 62'DE OYUNA GİRDİ

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek başladığı maçta 62. dakikada oyuna dahil oldu.

INTER, HATA YAPMADI

Bu sonucun ardından Inter, 77 puana yükseldi ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Torino, 44 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Inter, sahasında Lazio'yu konuk edecek. Torino, Lecce deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor