Inter, Urawa Red Diamonds'ı devirdi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İtalyan kulübü Inter, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile ABD'nin Seattle şehrinde karşılaştı.

Urawa Red Diamonds, 11. dakikada Ryoma Watanabe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Inter, 78. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle eşitliği yakaladı, 90+2'de Valentin Carboni'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYAMADI

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maçta süre almadı.

Bu sonuçla puanını 4 yapan Inter, gruptaki son maçında River Plate ile oynayacak

Puan ile tanışamayan Urawa Red Diamonds ise Monterrey ile kozlarını paylaşacak.