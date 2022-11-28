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    İran, ABD'yi FIFA'ya şikayet etti

    İ﻿ran Futbol Federasyonu, ABD Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya paylaşımlarında, İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti ambleminin kullanılmaması nedeniyle FIFA'ya şikayette bulundu.
    • 28.11.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 11:29
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    İran, ABD'yi FIFA'ya şikayet etti

    İran futbol federasyonu, ABD'deki muadili tarafından iki ülke arasında yaklaşan Dünya Kupası maçı öncesinde İslam Cumhuriyeti bayrağından "Allah" kelimesinin sosyal medya paylaşımlarında kaldırılmasıyla ilgili olarak FIFA'ya şikayette bulundu.

    "ABD, Allah sembolünü kaldırdı"

    Devlet haber ajansı IRNA Pazar günü yaptığı açıklamada, "ABD futbol federasyonunun Instagram sayfası profesyonel olmayan bir hareketle İran bayrağındaki Allah sembolünü kaldırdı." dedi.

    Açıklamada, "İran Futbol Federasyonu, FIFA'ya bir e-posta göndererek ABD federasyonuna ciddi bir uyarıda bulunmasını talep etti." denildi.

    İran, ABD yi FIFA ya şikayet etti #1


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