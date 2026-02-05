İspanya Kral Kupası'nda futbol tarihine geçecek penaltı İspanya Kral Kupası’nda Real Sociedad ile Alavés arasında oynanan maçta Toni Martinez’in formasının başına geçirilmesiyle verilen penaltı, futbol gündemine oturdu. VAR incelemesi sonrası gelen karar, “son 100 yılın en tuhaf penaltısı” olarak yorumlandı.

İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile Alaves'in karşılaştığı maçta dünya futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Ev sahibinin 3-2 kazandığı karşılaşmada yaşanan bir penaltı pozisyonu görenleri şaşkına çevirdi. FORMASINI ÇEKTİ, BAŞINA GEÇİRDİ Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Sociedad savunmacısı Duje Caleta-Car, ceza sahası içinde Alavesli Toni Martinez'in formasını çekti. Müdahale sırasında Martinez'in forması başına kadar çıkarken, oyuncunun görüşü tamamen kapandı ve topun kontrolünü kaybetti. HAKEM PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ Hakem Alejandro Quintero ilk anda oyunu sürdürse de, VAR incelemesi sonrası pozisyon penaltı olarak değerlendirildi. Martinez kullandığı penaltı vuruşunda Real Sociedad kalecisi Alex Remiro'yu geçemedi.

