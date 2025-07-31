İspanyol futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı: Hastanelik oldu...

Barcelona ve Roma gibi dev kulüplerde forma giyen İspanyol futbolcu Carles Perez'in başına talihsiz bir olay geldi.

Celta Vigo’dan Aris Selanik’e kiralanan 26 yaşındaki oyuncu, Yunanistan’ın Thermi bölgesinde köpeğini gezdiriyordu.

İSPANYOL OYUNCUYA KÖPEK SALDIRDI: CİNSEL ORGANINI ISIRDI

Perez o anlarda köpeğini diğer bir köpeğin saldırısından korumaya çalışırken, saldırgan köpek tarafından cinsel organından yaralandı.

Perez, Katalan basınına yaptığı açıklamada, durumunun ciddi olmadığını ve ağır bir ameliyat olması gerekmediğini ifade etti.

KULÜP DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

Aris Selanik kulübü, yaşanan olayın ardından oyuncularına destek açıklaması yaptı.

Kulüp yetkilileri, saldırgan köpeğin sahibine karşı yasal işlem başlatılabileceğini açıkladı.

Perez'in perşembe günü oynanacak Araz maçında kesinlikle forma giyemeyeceği bildirildi.