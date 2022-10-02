İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çaldı.

Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyurulmuştu.

Serie A tarihine geçti

2 Ekim Pazar günü 16.00'da Mapei Stadyumu'nda başlayan Sassuolo-Salernitana karşılaşmasını 31 yaşındaki kadın hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, yönetti. Caputi, Serie A tarihinde müsabaka yöneten ilk kadın hakem oldu.

Caputi, geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez Serie B ve İtalya Kupası maçlarında orta hakem olarak görev almıştı. Caputi, bu sezon ise 2'si İtalya Serie B, 1 tanesi de İtalya Kupası olmak üzere 3 maçta görev aldı.

Hakem listesine alınmıştı

Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı. İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurmuştu.