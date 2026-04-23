Jose Mourinho, Real Madrid'e dönmek istiyor

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne başlayan ve bu sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından sarı-lacivertliler ile yollarını ayıran Jose Mourinho, elendiği Benfica'nın başına geçmişti.

Jose Mourinho'nun Benfica'sı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid'e elendi ve ligde de bitime 4 hafta kala liderin 7 puan gerisinde kaldı.

REAL MADRID'İ ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Takımdaki geleceği merak edilen Portekizli çalıştırıcıyla ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

AS'ın haberine göre; Jose Mourinho, menajeri Jorge Mendes ile eski takımı Real Madrid'e haber yolladı ve kulüpte çalışmaya hazır olduğunu iletti.

TAZMİNAT MADDESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Menajer Jorge Mendes, Benfica ile sözleşmesinde tazminat maddesi yer alan Jose Mourinho ile ilgili İspanyol devine bilgi verdi.

Real Madrid cephesi ise henüz kararını vermedi.

REAL MADRID, SEZONA YENİ TEKNİK DİREKTÖRLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Sezona Xabi Alonso ile başlayan ancak umduğunu bulamayan Real Madrid, Alvaro Arbeloa'yı göreve getirdi ancak istediği sonuçları alamadı.

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elendi ve İspanya LaLiga'da bir maç fazlasıyla lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Eflatun-beyazlılar, sezonu Arbeloa ile tamamlamak ve yeni sezona yeni bir teknik direktör ile devam etmek istiyor.