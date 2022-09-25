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    Jose Mourinho'dan emeklilik açıklaması

    İtalya Serie A'da Roma'yı çalıştıran teknik direktör Jose Mourinho, geleceği ve kariyeri hakkında konuştu. Portekizli çalıştırıcı birkaç yıl daha teknik direktörlük yapacağını söyledi.
    • 25.09.2022 - 19:18
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    Jose Mourinho'dan emeklilik açıklaması

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, geleceği ve kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Birkaç yıl daha teknik direktörük yapacak

    Foot Mercato'da yer alan habere göre yaklaşık 22 yıldır Avrupa futboluna çeşitli takımlarla damgasını vuran Jose Mourinho, yaşının ilerlemesine rağmen birkaç yıl daha teknik direktörlük yapmaya devam etmek istediğini şu sözlerle dile getirdi:

    Jose Mourinho dan emeklilik açıklaması #1

    22 yıl çabuk geçti ama ben devam etmek istiyorum"

    "22 yıl çabuk geçti ama ben devam etmek istiyorum. İyi hissediyorum, güçlü hissediyorum, motive oluyorum, kazanmayı seviyorum, kaybetmekten nefret ediyorum, hiçbir şey değişmedi. Belki saçımın rengi değişti ve yüzümdeki kırışıklıklar arttı ama devam etmek istiyorum. Artık bir 22 yılım daha yok ama birkaç yıl daha var" ifadelerini kullandı.

    Jose Mourinho dan emeklilik açıklaması #2

    En iyi teknik direktörler arasına adını yazdırdı

    Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi Avrupa devlerini de çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam, 2021'den bu yana Roma'da görev yapıyor.

    Kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız başarıları bulunan Mourinho, geçtiğimiz sezon Roma'yı UEFA Konferans Ligi'nde zafere taşımıştı.

    Jose Mourinho dan emeklilik açıklaması #3


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