Joshua King, Suudi Arabistan Ligi'ne damga vuruyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Joshua King, Suudi Arabistan'da adeta yeniden doğdu.

Al Khaleej forması giyen 33 yaşındaki futbolcu attığı gollerle adından söz ettiriyor.

King, gol krallığında Al Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo ve Joao Felix ile yarışıyor.

KRALLIK YARIŞI VERİYOR

Joshua King bu sezon forma giydiği 9 maçta 10 gol ve 1 asistlik skor katkısı vermeyi başardı.

Norveçli futbolcu, gol krallığında Cristiano Ronaldo ile birlikte 2. sırada yer alıyor.

Ligde King'den fazla gol atan tek isim ise Al Nassr forması giyen Joao Felix.

Portekizli futbolcu 10 golle şu anda gol krallığının zirvesinde.

FENERBAHÇE'DE 54 MAÇTA 12 GOL ATTI

Joshua King, 2022-2024 yılları arasında Fenerbahçe'de 54 maça çıktı.

King bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

Al Khaleej'de şimdiden 10 golü gören tecrübeli futbolcunun, kariyerinde 10 gol üzerinde attığı sadece 2 takım daha var, biri Fenerbahçe diğeri de 184 kez formasını giydiği Bournemouth (53 gol).

King, Suudi Arabistan ekibinde şimdiden kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşıyor.