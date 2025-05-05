Juventus deplasmanda Bologna'ya takıldı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Bologna, Juventus'u ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Juventus, 9. dakikada Khephren Thuram ile öne geçti.
Bologna, bu gole 54. dakikada Remo Freuler ile cevap verdi.
KENAN'IN CEZASI DEVAM EDİYOR
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla puanını 63 yapan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Lazio deplamanına gidecek.
62 puana yükselen Bologna ise Milan'a konuk olacak.
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