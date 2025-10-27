Juventus, deplasmanda Lazio'ya yenildi

- Lazio, Serie A'nın 8. haftasında Juventus'u 1-0 mağlup etti.
- Maçın tek golünü 9. dakikada Toma Basic attı.
- Lazio puanını 11'e çıkararak 10. sıraya yükseldi; Juventus ise galibiyet hasretini 5 maça çıkararak 8. sırada kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u konuk etti.
JUVENTUS DEPLASMANDA KAYIP
Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic kaydetti.
Juventus'ta yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11'e yükseltti ve 10. sırada haftaya kapattı.
Öte yandan Juventus'un ise bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi ve 12 puan ile 8. sırada yer aldı. Juventus ligde son olarak sahasında Inter'i 4-3 mağlup etmişti.
Ligde gelecek hafta Lazio, Pisa'ya konuk olacak. Juventus, Udinese'yi konuk edecek.Juventus