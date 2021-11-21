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    Juventus deplasmanda Lazio'yu penaltılarla devirdi

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 13. haftasında Juventus, deplasmanda Lazio'yu penaltı golleriyle 2-0 mağlup etti.
    • AA
    • 21.11.2021 - 07:26
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    Juventus deplasmanda Lazio'yu penaltılarla devirdi

    Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takım karşılaştı.

    Mücadelenin 20. dakikasında Laziolu Cataldi'nin Juventuslu Morata'ya müdahalesine hakem Marco Di Bello, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Leonardo Bonucci, Juventus'u maçta öne geçirdi: 0-1.

    Konuk Juventus, başka gol pozisyonları da bulduğu devre sonunda soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

    Juventus deplasmanda Lazio yu penaltılarla devirdi #1

    BONUCCİ BİR KEZ DAHA PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

    Maçın 81. dakikasında Juventus, bir penaltı daha kazandı. 83'üncü dakikada bir kez daha topun başına geçen Bonucci, penaltıyı gole çevirerek, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

    Maçın son anlarında farkı daha da artıracak fırsatlardan sonuç alamayan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Juventus deplasmanda Lazio yu penaltılarla devirdi #2

    JUVENTUS 21 PUANLA 6. SIRADA

    Bu sonuçla Juventus, puanını 21'e çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Juventus'un henüz 13. hafta maçını oynamamış olan lider Napoli ile arasında 11 puan fark bulunuyor.

    Juventus deplasmanda Lazio yu penaltılarla devirdi #3

    GALATASARAY'IN RAKİBİ LAZİO'NUN 4. YENİLGİSİ

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio ise Serie A'daki 4. yenilgisini Juventus karşısında yaşadı. Lazio, 21 puanla 5. basamakta kaldı.

    Ligin 13. haftasında bugün oynanan bir diğer maçta Atalanta, konuk ettiği Spezia'yı 5-2 yendi.

    Juventus deplasmanda Lazio yu penaltılarla devirdi #4

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