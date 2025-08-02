Kadro dışı kaldı! Dele Alli, Como ile yol ayrımında

İngiltere futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Dele Alli'nin İtalya hayali kabusa döndü.

Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'ya büyük umutlarla transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Cesc Fabregas tarafından kadro dışı bırakıldı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a göre; Fabregas artık Dele'yi yeni sezon planlarında düşünmüyor.

İngiliz futbolcu, şu anda takımdan ayrı bireysel antrenman yapıyor ve kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

SADECE 10 DAKİKA OYNADI

Dele Alli, ocak ayında kariyerini yeniden canlandırmak amacıyla Como'ya transfer olmuştu.

Ancak mart ayında Milan karşısında oyuna sonradan girip sadece 10 dakika sahada kalabildi.

Ruben Loftus-Cheek'e yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

O maçtan bu yana forma giymeyen Dele'nin, futbolu bırakma ihtimalini bile düşündüğü belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 15 MAÇA ÇIKTI

Bir dönem 100 milyon euro piyasa değerine kadar çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda Beşikaş formasını giymişti.

Orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti.