Klopp, tarihe geçen başarı sonrasında ağladı

30 yıl aranın ardından Premier Lig'de Liverpool'u şampiyon yapan Jürgen Klopp, tarihi başarının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Liverpool, dün gece Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasının ardından Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin sona ermesine 7 hafta kala, 23 puan farkla zafere ulaşan İngiliz ekibinde, teknik direktör Jürgen Klopp, şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konulan Alman teknik adam, ''Bu şampiyonluk taraftarlarımız için. Şu anda kutlama yapmak önemli, çünkü bu anlar unutulmaz. Sezondan birçok anımız vardı ve şimdi kutlama fotoğraflarımız olacak. Herkes için yaşadığımız bugünler zor ancak yine de bir araya gelmek zorundaydık, çocuklar da maçı birlikte izledi.'' ifadelerini kullandı.

''KENDİMİ KAYBETMİŞ DURUMDAYIM''

Öte yandan İngiltere'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, gözyaşlarına da hakim olamadı. Başarılı teknik adam, ''Gerçekten tamamen kendimi kaybetmiş durumdayım. Kenny Dalglish’in bizi nasıl desteklediğini biliyorum, bu şampiyonluk onun için. 30 yıl bekledi, ayrıca Gerrard için, o da çok bekledi.'' şeklinde konuştu.