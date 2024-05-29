LaLiga'da sezonun oyuncusu Jude Bellingham!

İHA
2023-2024 sezonu başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.
20 yaşındaki orta saha, 28 maçta forma giyerken 19 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
İlk sezonunda kupalar kazandı
Bellingham, ilk sezonunda LaLiga şampiyonluğunun yanı sıra İspanya Süper Kupa'yı da kazandı.
20 yaşındaki futbolcu, 1 Haziran Cumartesi günü de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.
Ödülünü ithaf etti
Bellingham, LaLiga'da 'sezonun en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Bellingham ödülünü; takım arkadaşları, antrenörü ve kulüp personeline ithaf ettiğini açıkladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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