Lamine Yamal'ın yeni tarzı dikkat çekti

Haber Merkezi

İspanya Kral Kupası Finali’nde Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Barcelona’yla karşılaştı.

Milli futbolcu Arda Güler’in resmi maçlarda ilk kez forma giydiği El Clasico derbisini Barcelona uzatmalarda 3-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

SAÇLARINI BOYATTI

Barcelonalı futbolcu Lamine Yamal ise bu maçta çok konuşan tarzıyla ön plana çıktı.

Barcelona'nın İspanyol yıldızı saçlarını dev maç öncesi sarıya boyattı. Hücum oyuncusunun stil değişikliği, idolü Neymar'ı hatırlattı.

17 yaşındaki futbolcunun bu tarzı spor dünyasında gündem oldu.