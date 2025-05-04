Lazio, Empoli deplasmanında kazandı

İtalya Serie A'nın 35. hafta mücadelesinde Empoli ile Lazio karşı karşıya geldi.
Carlo Castellani Stadyumu'ndaki müsabakayı deplasman ekibi Lazio 1-0'lık skorla kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golü dakika 1'de Boulaye Dia kaydetti.
EMPOLI VE LAZIO, 10 KİŞİ KALDI
Empoli'den Lorenzo Colombo, 34 ve 38. dakikalarda gördüğü üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Lazio'da ise Elseid Hysaj, 66 ve 76. dakikalarda benzer şekilde çift sarı kart görerek takımını eksik bıraktı.
EMPOLI, GALİBİYETİ UNUTTU
Bu sonucun ardından Lazio, 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. (3B, 3G)
Öte yandan Empoli, ligde çıktığı son 20 karşılaşmada da galibiyet alamadı. (6B, 14M)
Bu galibiyetin ardından Lazio, 63 puana yükseldi. Empoli, 25 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Lazio, Juventus'u konuk edecek. Empoli, Parma'yı ağırlayacak.
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