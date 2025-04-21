Leverkusen deplasmanda St. Pauli ile 1-1 beraber kaldı

AA

Bundesliga 30. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda St. Pauli ile karşılaştı.

BAYER LEVERKUSEN'E ST. PAULİ ÇELMESİ

İki takımında karşılıklı gol attığı mücadele 1-1 berabere bitti.

Millerntor Stadyumu'nda konuk ekip Çek yıldızı Patrik Schick ile 32. dakikada öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık Leverkusen üstünlüğü ile sona erdi.

St. Pauli beraberlik golünü 78. dakikada Alman orta saha Carlo Boukhalfa'nın ayağından buldu.

Son şampiyon Leverkusen son 5 lig maçında ikinci kez puan kaybederek 72 puanı bulunan lider Bayern Münih'in 8 puan gerisinde kaldı.

St. Pauli ise 30 puanla Bundesliga'da 14. sırada bulunuyor.