Lider Arsenal'a sahasında Bournemouth çelmesi

Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal, evinde Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, 17. dakikada Eli Junior Kroupi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçerken ev sahibi takım, Viktor Gyökeres'in 35. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

KAZANAN BOURNEMOUTH

İkinci yarıda Bournemouth 74. dakikada Alex Scott ile skoru 2-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk takım sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

ENES SON DAKİKA OYUNA GİRDİ

Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, 90. dakikada Evanilson'un yerine oyuna dahil oldu.

ARSENAL 8 MAÇ SONRA YENİLDİ

Ligde 8 maç sonra mağlup olan lider Arsenal 70 puanda kaldı. Bu galibiyetle puanını 45'e çıkaran Bournemouth ise 9. sırada yer alıyor.