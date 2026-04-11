Beşiktaş Park, 10. yılını kutluyor

Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını açan, Türkiye'nin ilk akıllı stadı Beşiktaş Park'ın açılışının üzerinden 10 yıl geçti.

Dünyanın ve Türkiye'nin en güzel statları arasında kabul edilen 42 bin 684 seyirci kapasiteli Beşiktaş Park, çevre ve engelli dostu mimarisiyle öne çıkan teknik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Beşiktaş Park, 2016'da dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de ise İspanya’da düzenlenen "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri 2017"de "Yılın Projesi" seçildi.

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 Vodafone Kupası gibi önemli spor karşılaşmalarının düzenlendiği Beşiktaş Park, 2018 yılında dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında İstanbul'da verdiği konsere, 2020 yılında da Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis'in sahne aldığı, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserine ev sahipliği yaptı.

İLK GOLÜN SAHABİ MARIO GOMEZ

O dönemki adı Vodafone Arena olan statta ilk golü, Beşiktaş'ın eski Alman santrforu Mario Gomez kaydetti.

11 Nisan 2016'da Bursaspor ile oynanan müsabakada Gomez'in 21. dakikada fileleri havalandırmasının ardından golü kaydeden oyuncu olarak "Süleyman Seba" anonsu yapılmıştı.

Beşiktaş Kulübünün efsane ismi Süleyman Seba, İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ın ilk golünü atan isim olmuştu.

Beşiktaş'ın Beşiktaş Park'taki 100. golünü Ryan Babel, 200. golünü Abdoulay Diaby, 300. golünü Javi Montero, 400. golünü Salih Uçan ve 500. golünü Amir Murillo attı.

YENİ STATTA 3 ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlı futbol takımı, Beşiktaş Park'ta 10 yılda 3 şampiyonluk elde etti.

Stadın yeni haline Nisan 2016'da kavuşan Beşiktaş, sırasıyla 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda elde ettiği şampiyonlukla da 3. yıldızı formasına ekledi.

2019 UEFA SÜPER KUPA MAÇI

Beşiktaş Park, açıldığı günden itibaren önemli etkinliklerin de ev sahibi oldu.

Vodafone Park ismiyle hizmet verdiği yıllarda 14 Ağustos 2019'da iki İngiliz ekibi Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde Dolmabahçe'de İstanbul Boğazı'nın incisi stadyumda karşı karşıya geldi.

Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta Chelsea'ye penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve stadyum tarihi günlerinden birini yaşadı.

İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara yansıdı. Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

KADIN TAKIMLARI KARŞILAŞTI

UEFA Süper Kupa Finali'nin yanı sıra 2020'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile İspanya'dan Atletico Madrid'in kadın takımı Vodafone Kupası'nda, o zamanki adıyla Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Atletico Madrid 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Yaklaşık 33 bin taraftarın izlediği müsabaka, Türkiye'de oynanan en kalabalık kadın futbol maçı olarak tarihe geçti.

Stadyum 2018 yılında Shakira’nın "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında İstanbul’da verdiği konsere, 2020 yılında da Türk pop müziği sanatçısı Edis’in sahne aldığı, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserine ev sahipliği yaptı.

Haziran 2024'te İtalyan tenor, şarkıcı, söz yazarı, opera sanatçısı ve besteci Andrea Bocelli, dünyaca ünlü ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses ise Haziran 2025'te Beşiktaş Park'ta sevenleriyle buluştu.

Alman "heavy metal" grubu Scorpions ise haziran ayında Beşiktaş Park'ta performans sergileyecek.

2026 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ BEŞİKTAŞ PARK'TA

Beşiktaş Park, bu sezon UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

İkinci kez İstanbul'da düzenlenecek organizasyonun finali 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları geride kalırken bu turda Portekiz'den Braga ve Porto; İspanya'dan Celta Vigo ile Real Betis; İngiltere'den Nottingham Forest ve Aston Villa; Almanya'dan Freiburg ve son olarak İtalya'dan Bologna mücadele ediyor.

2027 UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİNE DOĞRU

"Boğaz'ın incisi", gelecek sezon da UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Park, Yeni Ankara Stadı ile ilgili süreçlerin tamamlanmaması durumunda planlandığı gibi 2027 UEFA Konferans Ligi finalinde misafirlerini ağırlayacak.

Ancak UEFA'nın onay vermesi durumunda final, gelecek sezon kapılarını açmaya hazırlanan Yeni Ankara Stadı'nda yapılacak.

Süreçlerin tamamlanması halinde başkent Ankara ilk kez bir UEFA final organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ PARK'TA UNUTULMAZ MAÇLAR

Siyah-beyazlıların yuvası Beşiktaş Park, 10 yılda unutulmaz maçlara da sahne oldu.

2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, B Grubu 5. haftasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı Beşiktaş Park'ta ağırladı. Rakibi karşısında ilk yarı 3-0 geri düşen Beşiktaş, ikinci yarıda rakibini yakalamayı başardı, maç 3-3 sona erdi.

Aynı sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlılar, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 1-1'in rövanşında 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Beşiktaş'ın çeyrek finalde Olympique Lyon'a penaltılar sonucunda elendiği karşılaşma, taraftarları "Dolmabahçe"de en çok üzen maçlardan biri olarak tarihteki yerini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında konuk ettiği İspanyol takımı Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçtiği müsabaka, unutulmaz maçlar arasına girdi.

Türkiye sınırları içinde derbilerde rakiplerine önemli üstünlük kuran siyah-beyazlılar, bunun yanı sıra birçok farklı galibiyete de imza attı. Beşiktaş, yeni stadında Türkiye Kupası 5. turunda Manisaspor'u 9-0 yenmeyi başarırken, şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda ise Hatayspor'u sahasında 7-0 ile geçerek tarihi bir fark elde etmişti.

SOSYAL YAŞAM ALANI

Tarihi ve eşsiz dokusuyla ziyaretçilerini ağırlayan Beşiktaş Park, son 10 yılda şehre ve semte hizmet eden bir spor kompleksi, bir cazibe merkezi, bir sosyal yaşam alanı halini aldı.

Stadyum, Beşiktaş Müzesi'ne, Beşiktaş Kulübünün yönetim ofisine de ev sahipliği yaparken, tanınmış mekanlarla ziyaretçilere Boğaz manzarasında eşsiz lezzetler sunuyor.

Sporseverler, Beşiktaş JK Stadyum Turu ile Beşiktaş Park'ı ziyaret edip unutulmaz deneyimler yaşayabiliyor.