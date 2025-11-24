Abone ol: Google News

Lille sahasında Paris FC'yi yendi

Ligue 1'in 13. haftasında Lille, Olivier Giroud'un iki gol kaydettiği maçta Paris FC'yi 4-2 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti. Ev sahibi ekipte milli kaleci Berke Özer 90 dakika sahada kaldı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 01:18
Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında Lille sahasında Paris FC'yi ağırladı.

LİLLE, PARİS FC’Yİ GOL DÜELLOSUNDA MAĞLUP ETTİ

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Lille'ye galibiyeti getiren golleri Aissa Mandi, Marius Broholm ve Olivier Giroud (2) kaydetti. Paris FC'nin gollerini Willem Geubbels ve Lohann Doucet attı.

Lille'de milli kaleci Berke Özer maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lille 23 puana yükselirken, Paris FC 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Lille deplasmanda Le Havre ile karşılaşacak. Paris FC ise Auxerre'i ağırlayacak.

