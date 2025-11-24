Lille sahasında Paris FC'yi yendi

- Lille, Ligue 1'de Paris FC'yi 4-2 mağlup etti.
- Olivier Giroud, Lille adına iki gol attı ve Berke Özer 90 dakika oynadı.
- Lille bu galibiyetle puanını 23'e yükseltti.
Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında Lille sahasında Paris FC'yi ağırladı.
LİLLE, PARİS FC’Yİ GOL DÜELLOSUNDA MAĞLUP ETTİ
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
Lille'ye galibiyeti getiren golleri Aissa Mandi, Marius Broholm ve Olivier Giroud (2) kaydetti. Paris FC'nin gollerini Willem Geubbels ve Lohann Doucet attı.
Lille'de milli kaleci Berke Özer maçın tamamında sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Lille 23 puana yükselirken, Paris FC 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Lille deplasmanda Le Havre ile karşılaşacak. Paris FC ise Auxerre'i ağırlayacak.