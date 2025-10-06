Lille ve Paris Saint-Germain puanları paylaştı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, Paris Saint-Germain'i ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
PSG'nin golünü 66. dakikada Nuno Mendes atarken Lille'in beraberlik sayısını 85. dakikada Ethan Mbappe kaydetti.
BERKE, 90 DAKİKA OYNADI
Lille forması ile mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 16 yapan Paris Saint-Germain, milli aranın ardından Strasbourg'u konuk edecek.
11 puana yükselen Lille ise Nantes deplasmanına gidecek.