Lille ve Paris Saint-Germain puanları paylaştı

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 7. haftasında konuk olduğu Lille ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 01:28
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, Paris Saint-Germain'i ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

PSG'nin golünü 66. dakikada Nuno Mendes atarken Lille'in beraberlik sayısını 85. dakikada Ethan Mbappe kaydetti.

BERKE, 90 DAKİKA OYNADI

Lille forması ile mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 16 yapan Paris Saint-Germain, milli aranın ardından Strasbourg'u konuk edecek.

11 puana yükselen Lille ise Nantes deplasmanına gidecek.

