Liverpool kazandı, Leicester City küme düştü

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İngiltere Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Leicester City ile lider Liverpool karşı karşıya geldi.

King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.

LIVERPOOL, ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Bu galibiyetle birlikte puanını 79'a yükselten ve en yakın takipçisi Arsenal ile puan farkını 13'e çıkaran Liverpool, gelecek hafta Tottenham'ı sahasında yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

LEICESTER, KÜME DÜŞTÜ

Leicester ise 18 puanda kaldı ve Premier Lig'den düştü. Leicester, gelecek hafta Wolves'a konuk olacak.