Liverpool, Nottingham Forest'ı son dakika golüyle yıktı

Liverpool, Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Nottingham Forest'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, sahasında Liverpool'u konuk etti.
City Ground'da oynanan maçta kazanan Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Alexis Mac Allister attı.
FOREST, FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK
27 puanı bulunan Nottingham Forest, 3-0 kazandığı maçın rövanşında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek ve ardından ligde Brighton deplasmanına gidecek.
Puanını 45'e yükselten Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.
