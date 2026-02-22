İran'da bir üniversitede rejim yanlısı ile Pehlevi yanlısı öğrenciler arasında kavga çıktı

İran'da gergin günler...

ABD ile yaşanan sorunlar nedeniyle ülkede ciddi bir belirsizlik yaşanırken hükümet aleyhine protestolar da devam ediyor.

Ülkede ulusal para birimi riyalin değer kaybetmesiyle 28 Aralık 2025'te baş gösteren gösteriler nedeniyle çok sayıda İranlı yaşamını yitirdi.

ÜNİVERSİTELER KARIŞTI

Öte yandan yaşanan protestolar, üniversitelere de sıçradı.

Tahran Şerif Teknoloji Üniversitesi de yaşanan olaylardan nasibini aldı.

REJİM YANLISI ÖĞRENCİLER, PEHLEVİ YANLISI ÖĞRENCİLER İLE KAVGA ETTİ

Mevcut yönetim yanlısı öğrencilerle, ABD ve İsrail destekli Pehlevi yanlısı öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken iki grup arasında arbede yaşandı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ HAD SAFHADA

Kavgaya güvenlik güçleri tarafından müdahale edilirken üniversite çevresinde yoğun önlem alındığı belirtildi.

SÜRGÜNDEN MUHALEFET YÜRÜTÜYOR

İran’da 1979 yılındaki İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah’ın oğlu olan Pehlevi, sürgünde bulunduğu ABD’de muhalefet grubuna liderlik ediyor.

İran’da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak görevi almak için girişimlerde bulunan Pehlevi’ye, Trump henüz destek vermiyor.

Anketlere göre İran halkının ise yaklaşık üçte biri Pehlevi’yi destekliyor.

WITKOFF'UN PEHLEVİ İLE GİZLİCE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI

ABD medyası, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’un Pehlevi ile gizlice görüştüğü öne sürmüştü.

Görüşmede, İran’da süren protestoların ele alındığı ifade edilmişti.

İRAN'DAKİ HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.