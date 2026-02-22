Ekrem İmamoğlu: Nutuk'u üçüncü kez okudum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

3 bin 900 sayfa olarak hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu iddianamede, suç örgütünün lideri olarak belirtildi.

CEZAEVİ GÜNLERİNE DAİR VİDEO YAYINLANDI

Süreç bu şekilde ilerlerken Ekrem İmamoğlu'nun YouTube hesabı üzerinden cezaevindeki günlerine dair bir video paylaşıldı.

NUTUK DETAYI

İmamoğlu, paylaşılan videoda Nutuk'u okuduğunu hatta üçüncü kez bitirdiğini söyledi ve ekledi;

"BOLCA NOT ALDIM"

"Nutuk'u üçüncü kez bitiriyorum. Bu kez bolca not alıyorum. Bir roman bittiğinde üzülüyorum. Okumaya başlama heyecanı, sürükleyiciliği ve bitince duyulan hüzün güzel bir tat bırakıyor. Lütfen okuyun; kitap hayattır. Kalem, kâğıt, silgi yok.

"TÜKENMEZ KALEMLE YAZMAK ZOR"

Tükenmez kalemle yazmak zor. Bazen bir mektubu üç kez yazmak gerekiyor. Sürekli not alıyorum. Binlerce mektuba cevap yazmaya gayret ettim. Sadece bugün 30 sayfa yazmışım. Süzülmüş hâli 13 sayfa. Yazmak, bilgiyi aktarmanın en verimli yolu."