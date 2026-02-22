Dursun Özbek'ten TFF'ye yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TFF'nin paylaşımında "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın, dün akşam Konyaspor yenilgisinin ardından Galatasaray Kulübü'nden yapılan "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" başlıklı duyurusuna yanıt olduğu yorumları yapıldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçından sonra yaşanan olaylar ve TFF'nin açıklamasıyla ilgili GSYİAD'da açıklamalarda bulundu.

"ADALET PARAMPARÇA EDİLDİ"

Özbek, sözlerine şöyle başladı:

Galatasaray olarak biz her zaman adalet, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık. Verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka maçta verildi!

"NEREDEN TUTSAN ELİNDE KALIYOR"

Özbek, açıklamalarına şöyle devam etti:

Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, dört ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor!

"İMTİYAZ DEĞİL ADALET İSTİYORUZ"

Adalet istediklerini belirten Özbek, şu sözleri sarf etti:

Başkaları gibi imtiyaz, ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz.

"HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ"

Haklarını yedirmeyeceklerini ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz! Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur! Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır! Son 3 yıldır bu ve benzeri oyunları bertaraf ederek şampiyon olduk! Bu sene de olacağız!

"KİRLİ OYUNLAR"

Dursun Özbek, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli aksiyonları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. TFF ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunlarda ya Galatasaray'ın yanında olacaklar ya da kendileri de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecekler. Başka bir yolu yoktur.

"BİZİ SAHADA YENEMEZLER"

Kendilerini sahada yenemeyeceklerini belirten Dursun Özbek, şunları dedi:

Galatasaray'ı sportif başarıda sürdürülebilir başarıya ulaştırmak, mali yapısını güçlendirmek ve rakibimizin önüne geçmek için çalışıyoruz. Şu anda planlanan kirli oyun ise bunu engellemek içindir! Galatasaray'ı sahada yenemeyenler, bizi yanlarına, kendi vasat dünyalarına çekmek için çalışıyorlar! Kimse merak etmesin, kimse endişe etmesin! Bu sezon da biz şampiyon olacağız.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİK"

Özbek ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ı sevenlerden tek ricam var. En büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek. Zor zamanları da büyük zaferleri de birlikte yaşadık, yine birlikte yaşayacağız.