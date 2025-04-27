Liverpool, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Arne Slot yönetimindeki Liverpool ile Angelos Postecoglou'nun çalıştırdığı Tottenham karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan müsabakada kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi takım Liverpool oldu.
LIVERPOOL, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ
Tottenham, 12. dakikada Dominic Solanke ile 1-0 öne geçti.
Bu dakikadan sonra ise adeta Liverpool fırtınası başladı.
Liverpool, 16. dakikada Luis Diaz ile 1-1'lik eşitliği buldu.
Ev sahibi ekip Liverpool, 24. dakikada Alexis Mac Allister ile 2-1 öne geçti.
Liverpool, 34. dakikada Cody Gakpo ile ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
LIVERPOOL, 5 GOLLE KAZANDI
Liverpool'da 63. dakikada sahne alan Mohamed Salah, maçın skorunu 4-1'e getirdi.
Ev sahibi Liverpool, 69. dakikada Destiny Udogie'nin kendi kalesine attığı golle maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
SALAH, TARİHE GEÇTİ
Mohamed Salah, Tottenham maçıyla attığı golle birlikte Premier Lig'de tarihe geçti.
Premier Lig'de 185 gole ulaşan Mısırlı yıldız, lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.
ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİLER
Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 82 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Arsenal'e 15 puan fark atarak ligin bitimine 4 hafta kala 20. şampiyonluğunu ilan etti.
Liverpool, ligde 2020'den sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da İngiltere'deki ilk yılında Premier Lig'de şampiyonluğa uzandı.
LIVERPOOL, CHELSEA'YE KONUK OLACAK
Ligde şampiyonluğa ulaşan Liverpool, gelecek hafta Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Liverpool yenilgisiyle ligde 37 puanda kalan Tottenham, gelecek hafta West Ham United deplasmanına gidecek.
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