Londra derbisinde Chelsea, Tottenham'ı yendi

- Chelsea, Premier Lig 10. haftasında Tottenham'ı 1-0 yendi.
- Maçın tek golünü 34. dakikada Joao Pedro attı.
- Chelsea 17 puana yükselirken Tottenham 17 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanan Londra derbisinde Tottenham, Chelsea'yi konuk etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea 1-0 kazandı.
Chelsea'ya galibiyeti getiren golü, 34. dakikada Joao Pedro kaydetti.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 17
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 17'ye yükseltti. Tottenham ise 17 puanda kaldı.
Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Wolverhampton'ı ağırlayacak.
Tottenham ise taraftarı önünde Manchester United ile karşı karşıya gelecek.