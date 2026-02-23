Lyon'un tarihi serisini Strasbourg bitirdi

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Strasbourg, Olimpik Lyon'u ağırladı.

Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başaran Strasbourg'un gollerini 37. dakikada Martial Godo, 52. dakikada Diego Moreira ile 83. dakikada penaltıdan Joaquin Panichelli attı.

Olimpik Lyon'un tek sayısını 59. dakikada Corentin Tolisso kaydetti.

GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla 13 maçlık galibiyet serisi sona eren ve 45 puanda kalan Olimpik Lyon, ligdeki bir sonraki maçında Marsilya deplasmanına gidecek.

34 puana yükselen Strasbourg ise Lens'i konuk edecek.