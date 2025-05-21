Manchester City, Bournemouth'u yendi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, Bournemouth'u ağırladı.
Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başaran Manchester City'nin gollerini 14. dakikada Omar Marmoush, 38. dakikada Bernardo Silva ve 89. dakikada Nicolas Gonzalez attı.
Bournemouth'un sayısını 90+6. dakikada Daniel Jebbison kaydetti.
Manchester City'de 67. dakikada Mateo Kovacic, Bournemouth'da 73. dakikada Lewis Cook kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
3. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla puanını 68 yapan 3. sıradaki Manchester City, ligdeki son maçında Fulham deplasmanına gidecek.
53 puanla 11. sırada yer alan Bournemouth ise Leicester City'yi konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış